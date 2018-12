சினிமா செய்திகள்

2.0 படத்தின் அடுத்த பாகம் தயாராகும் - டைரக்டர் ஷங்கர் + "||" + Ready for the next part of the film is 2.0 - Director Shankar

2.0 படத்தின் அடுத்த பாகம் தயாராகும் - டைரக்டர் ஷங்கர்