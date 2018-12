சினிமா செய்திகள்

தயாரிப்பாளர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு விஷால் காரணம் அல்ல” -விஷ்ணு விஷால் சொல்கிறார் + "||" + Vishal is not the cause of the producers' problems, says Vishnu Vishal

தயாரிப்பாளர்களின் பிரச்சினைகளுக்கு விஷால் காரணம் அல்ல” -விஷ்ணு விஷால் சொல்கிறார்