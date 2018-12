சினிமா செய்திகள்

இந்திய அளவில் செல்வாக்கான 50 பேர் பட்டியலில் நயன்தாரா + "||" + Nayantara is among the 50 most influential people in India

