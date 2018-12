சினிமா செய்திகள்

விருதுகள் பெற்ற ‘பெருந்தச்சன்’ படத்தை இயக்கியவர் மலையாள டைரக்டர் அஜயன் மரணம் + "||" + He is the director of the 'Perunthachan' Malayalam director Ajayan death

விருதுகள் பெற்ற ‘பெருந்தச்சன்’ படத்தை இயக்கியவர் மலையாள டைரக்டர் அஜயன் மரணம்