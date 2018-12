சினிமா செய்திகள்

14 மாடிகளை கொண்ட புதிய கட்டிடத்துக்காக ‘அபிராமி மெகா மால்’ இடிக்கப்படுகிறது + "||" + For a new building with 14 storeys Abirami Mega Mall is demolished

14 மாடிகளை கொண்ட புதிய கட்டிடத்துக்காக ‘அபிராமி மெகா மால்’ இடிக்கப்படுகிறது