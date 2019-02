சினிமா செய்திகள்

பாகிஸ்தானை சேர்ந்த நடிகர்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கு பாலிவுட் சினிமாவில் நடிக்க தடை + "||" + Pulwama terror attack: FWICE calls for a ban on Pakistani artists; Asks Indian filmmakers to cooperate

பாகிஸ்தானை சேர்ந்த நடிகர்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கு பாலிவுட் சினிமாவில் நடிக்க தடை