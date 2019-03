சினிமா செய்திகள்

‘மீ டூ’ இயக்கத்தை நயன்தாரா ஆதரிக்கவில்லையா? - டுவிட்டரில் சித்தார்த்-விக்னேஷ் சிவன் மோதல் + "||" + Nayanthara does not support 'Me Too' movement? - Siddharth-Vignesh Shivan on Twitter Clash

‘மீ டூ’ இயக்கத்தை நயன்தாரா ஆதரிக்கவில்லையா? - டுவிட்டரில் சித்தார்த்-விக்னேஷ் சிவன் மோதல்