சினிமா செய்திகள்

“நடிகர்கள் உயர்வுக்கு டைரக்டர்களே காரணம்” பட விழாவில் ஜீவா பேச்சு + "||" + "Directors are responsible for the rise of actors" Jeeva speech at the film festival

“நடிகர்கள் உயர்வுக்கு டைரக்டர்களே காரணம்” பட விழாவில் ஜீவா பேச்சு