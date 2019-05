சினிமா செய்திகள்

“எனக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடக்கவில்லை” - நடிகர் சிம்பு அறிக்கை + "||" + "I did not have a wedding engagement" - actor Simbu reported

“எனக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடக்கவில்லை” - நடிகர் சிம்பு அறிக்கை