சினிமா செய்திகள்

நடிகர் சங்க தேர்தலையொட்டி23-ந் தேதி படப்பிடிப்புகளை ரத்து செய்ய விஷால் கோரிக்கை + "||" + Vishal requested to cancel the shooting on 23rd

நடிகர் சங்க தேர்தலையொட்டி23-ந் தேதி படப்பிடிப்புகளை ரத்து செய்ய விஷால் கோரிக்கை