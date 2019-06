சினிமா செய்திகள்

“ஷங்கரையும், சிம்புதேவனையும் நாகரிகமற்ற வார்த்தைகளால் பேசுவதா?” வடிவேலுவுக்கு, சமுத்திரக்கனி கண்டனம் + "||" + "Shankar and Simbu Will you speak with indecent words?" Samuthirakani condemned to Vadivelu

“ஷங்கரையும், சிம்புதேவனையும் நாகரிகமற்ற வார்த்தைகளால் பேசுவதா?” வடிவேலுவுக்கு, சமுத்திரக்கனி கண்டனம்