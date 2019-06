சினிமா செய்திகள்

கிரிக்கெட் படத்தில் சில காட்சிகளில் நடிக்க தீபிகா படுகோனேவுக்கு ரூ.14 கோடி சம்பளம் + "||" + In the film of cricket To act in certain scenes Deepika Padukone earns Rs 14 crore salary

