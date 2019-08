சினிமா செய்திகள்

‘பிகில்’ படத்துடன் மோதுகிறது: தீபாவளிக்கு கார்த்தியின் ‘கைதி’ ரிலீஸ் + "||" + The Biggle clashes with the Film: Karthi's 'Kaithi' Release For Diwali

‘பிகில்’ படத்துடன் மோதுகிறது: தீபாவளிக்கு கார்த்தியின் ‘கைதி’ ரிலீஸ்