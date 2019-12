ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் : முன்னாள் மாணவர்களான ஷாருக்கான் - அமீர்கான் அமைதி காப்பது ஏன்?

சென்னை,

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது போலீசார் தாக்குதல் நடத்தியதற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். டெல்லியில் போராட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த போலீஸார் நடத்தியத் தாக்குதலில் ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டனர்.

இது குறித்து இந்திய நடிகர்-நடிகைகள் விமர்சித்து வருகின்றனர். அக்‌ஷய் குமார், விக்கி கவுசல், பிரினிதி சோப்ரா, அனுராக் காஷ்யப், டாப்ஸி பன்னு, ரித்திஷ் தேஸ்முக், தியா மிஸ்ரா, வருண் தவான், ஆகியோர் விமர்சித்து உள்ளனர். #shameonBollywood என்ற ஹேஷ்டேக் ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்தின் போது ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகத்தில் நுழைந்த போலீசார் மாணவர்கள் விடுதிகளிலிலும் நுழைந்ததாக குற்றம்சாட்டி மாணவி ஒருவர் பேசும் காணொளியை தனது டுவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ள நடிகை டாப்சி ‘இது ஆரம்பமா? அல்லது முடிவா? இந்த காணொளி நமது இதயங்களையும், நம்பிக்கைகளையும் நொறுக்குகிறது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதேபோல ஒரு காணொளியை டுவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ள நடிகை பார்வதி, ‘ஜாமியா மற்றும் அலிகர் - பயங்கரவாதம்‘ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நடிகர் ராஜ்கிரண் கூறும்போது, ஏதோ இஸ்லாமியர்கள் அரபுநாடுகளில் இருந்து வந்தவர்கள் போல தவறான போலியான நச்சு கருத்துகளை காலம் காலமாக விதைத்து வருகின்றனர் என கூறி உள்ளார்.

மலையாளத் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் என்று அழைக்கப்படும் மம்முட்டி தனது முகநூல் பக்கத்தில் குடியுரிமை சட்டத்தைக் குறிப்பிடாமல் மறைமுகமாகத் தனது எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளார். அதில், “சாதி, மதம், நம்பிக்கை உள்ளிட்ட அனைத்தையும் கடந்து நாம் உயரும்போதுதான் வலிமையான தேசமாக மாற்ற முடியும். ஒற்றுமையின் உத்வேகத்துக்கு எதிராக ஏதாவது இருந்தால் அது நம்பிக்கை இழக்கச் செய்யும்“ எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

துல்கர் சல்மான் மம்முட்டியின் மகனும் நடிகருமான துல்கர் சல்மான் முகநூலில் பதிவிட்ட கருத்தில்,

“மதச்சார்பின்மை, ஜனநாயகம், சமத்துவம் ஆகியவை நமது பிறப்புரிமை. அதை அழிக்க எது வந்தாலும் அதை கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டும். எவ்வாறாகினும் அகிம்சை, வன்முறையில் ஈடுபடாமல் இருத்தல்தான் நமது பாரம்பரியம் என்பதை நினைவில் வைக்க வேண்டும். அமைதியான வழியில் போராடுங்கள், சிறந்த இந்தியாவுக்காகத் துணை நிற்போம்“ என தெரிவித்துள்ளார்.

மலையாள நடிகர்களான பிரித்விராஜ், டோவினோ, அமலாபால் ஆகியோர் டெல்லி ஜாமியா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது போலீஸார் நடத்திய தாக்குதலுக்கு தங்களின் எதிர்ப்பை பேஸ்புக்கில் பதிவு செய்துள்ளனர்.

ரித்தேஷ் தேஷ்முக் மாணவர்கள் விவகாரத்தில் போலீஸார் பொறுமையுடன் செயல்பட்டிருக்கலாம். கருத்து சுதந்திரத்துக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்றார்.

மாணவர்களிடம் போலீஸார் நடந்துகொண்ட விதம் மோசமாக உள்ளது. அமைதியான வழியில் போராட்டம் நடத்த மக்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார்களாக அறியப்படும் ஷாருக்கான், அமீர்கான் ஆகியோர் அமைதி காத்து வருகின்றனர். இவர்கள் இருவரும் டெல்லி ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜாமியா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து படித்து உயர் பதவிகளில் இருப்போர் ஷாருக்கான் மற்றும் அமீர்கானுக்கு எதிராக டுவிட்டரில் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

மேலும் பாலிவுட் நடிகர்கள் தீபிகா படுகோன், சல்மான் கான், அமிதாப்பச்சன் ஆகியோர் குறித்தும் விமர்சித்து உள்ளனர்.

Say something @iamsrk you are from Jamia too. Who has made you so quiet? #IStandWithJamiaMilliaStudents