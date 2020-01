சினிமா செய்திகள்

எடையை குறைத்ததால், இந்தி படத்தில் இருந்து நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நீக்கம் + "||" + Actress Keerthi Suresh has been sacked from the Hindi film due to her weight loss

எடையை குறைத்ததால், இந்தி படத்தில் இருந்து நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நீக்கம்