சினிமா செய்திகள்

கிரிக்கெட் போட்டியை கருவாக கொண்ட ‘83’ படத்தின் தமிழ் பதிப்பை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கிறார் + "||" + Kamal Haasan is producing the Tamil version of 83

கிரிக்கெட் போட்டியை கருவாக கொண்ட ‘83’ படத்தின் தமிழ் பதிப்பை கமல்ஹாசன் தயாரிக்கிறார்