சினிமா செய்திகள்

பட அதிபர்களுக்கு நஷ்டம்: இளம் நடிகருக்கு ரூ.1 கோடி அபராதம் + "||" + Loss of film principals For the young actor Rs 1 crore fine

பட அதிபர்களுக்கு நஷ்டம்: இளம் நடிகருக்கு ரூ.1 கோடி அபராதம்