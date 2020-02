சினிமா செய்திகள்

தமிழ் ரசிகர்களின் ரசனை மாறியிருக்கிறது, உலக சினிமாவை பார்க்கும் ஆர்வம் வந்து இருக்கிறது: பாரம் படத்தின் டைரக்டர் பிரியா கிருஷ்ணசுவாமி + "||" + The taste of Tamil fans has changed, interest in watching world cinema: Priya Krishnaswamy is the director of Param film

தமிழ் ரசிகர்களின் ரசனை மாறியிருக்கிறது, உலக சினிமாவை பார்க்கும் ஆர்வம் வந்து இருக்கிறது: பாரம் படத்தின் டைரக்டர் பிரியா கிருஷ்ணசுவாமி