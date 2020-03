சினிமா செய்திகள்

திருநங்கைகளுக்கு வீடு கட்ட லாரன்சுக்கு ரூ.1.5 கோடி கொடுத்த அக்‌ஷய்குமார் + "||" + For transgender Lawrence to build the house Akshay Kumar paid Rs 1.5 crore

திருநங்கைகளுக்கு வீடு கட்ட லாரன்சுக்கு ரூ.1.5 கோடி கொடுத்த அக்‌ஷய்குமார்