சினிமா செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு: டாக்டர்கள், நர்சுகள் ஓய்வெடுக்க 6 மாடி ஓட்டலை வழங்கிய நடிகர் + "||" + Sonu Sood, offers his hotel for healthcare workers to stay amid coronavirus outbreak, calls them 'real heroes'

கொரோனா பாதிப்பு: டாக்டர்கள், நர்சுகள் ஓய்வெடுக்க 6 மாடி ஓட்டலை வழங்கிய நடிகர்