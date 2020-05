சினிமா செய்திகள்

நீங்கள் ஏன் அரசியலுக்கு வந்து அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடாது - ஜோதிகா பதில் + "||" + Why don't you come to politics and contest the next election - Jodhika

நீங்கள் ஏன் அரசியலுக்கு வந்து அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடாது - ஜோதிகா பதில்