சினிமா செய்திகள்

கிருஷ்ணராக அமீர்கான் ரூ.1000 கோடி செலவில் படமாகும் மகாபாரதம் + "||" + Aamir Khan as Krishna The film cost Rs 1000 crore The Mahabharata

கிருஷ்ணராக அமீர்கான் ரூ.1000 கோடி செலவில் படமாகும் மகாபாரதம்