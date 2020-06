சினிமா செய்திகள்

நடிகை நயன்தாராவுக்கு கொரோனாவா? இணைய தளத்தில் பரபரப்பு + "||" + Nayanthara and her beau Vignesh Shivan tested positive for COVID 19? Here's the TRUTH

நடிகை நயன்தாராவுக்கு கொரோனாவா? இணைய தளத்தில் பரபரப்பு