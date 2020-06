சினிமா செய்திகள்

46-வது பிறந்த நாள்:விஜய்யை வாழ்த்திய நடிகர் நடிகைகள் + "||" + Vijay turns 46: Anirudh Ravichander, Atlee, Malavika Mohanan and others wish Thalapathy

46-வது பிறந்த நாள்:விஜய்யை வாழ்த்திய நடிகர் நடிகைகள்