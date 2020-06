சினிமா செய்திகள்

சாத்தான்குளம் சம்பவம்: காவலர்களை போற்றி 5 படங்கள் எடுத்ததற்கு வேதனைபடுகிறேன் - இயக்குனர் ஹரி கருத்து + "||" + The Sathankulam incident Praising the cops I am in pain for taking 5 movies Director Hari commented

சாத்தான்குளம் சம்பவம்: காவலர்களை போற்றி 5 படங்கள் எடுத்ததற்கு வேதனைபடுகிறேன் - இயக்குனர் ஹரி கருத்து