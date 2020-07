சினிமா செய்திகள்

நடிகர் பொன்னம்பலத்தின் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செலவை ஏற்ற ரஜினிகாந்த்! + "||" + Rajinikanth to bear the cost of Ponnambalam's kidney transplant surgery

