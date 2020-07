சினிமா செய்திகள்

“விதியை யாராலும் வெல்ல முடியாது” அமிதாப்பச்சன் + "||" + "No one can defeat fate" Amitabh Bachchan

“விதியை யாராலும் வெல்ல முடியாது” அமிதாப்பச்சன்