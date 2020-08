சினிமா செய்திகள்

ஓ.டி.டி.யில் படத்தை வெளியிடும் நடிகர் சூர்யாவை எதிர்ப்பதா? - பாரதிராஜா கண்டனம் + "||" + Why opposing Surya for releasing his movie on OTT? - Bharathiraja condemns

ஓ.டி.டி.யில் படத்தை வெளியிடும் நடிகர் சூர்யாவை எதிர்ப்பதா? - பாரதிராஜா கண்டனம்