சினிமா செய்திகள்

பசுமை இந்தியா திட்டத்தில் 1,650 ஏக்கர் வனப்பகுதியை தத்தெடுத்த பிரபாஸ் + "||" + Prabhas adopts 1,650 acres of forest under the Green India project

பசுமை இந்தியா திட்டத்தில் 1,650 ஏக்கர் வனப்பகுதியை தத்தெடுத்த பிரபாஸ்