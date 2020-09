சினிமா செய்திகள்

உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நடிகர் வடிவேல் பாலாஜி காலமானார் + "||" + Actor Vadivelu Balaji has passed away due to ill health

உடல்நலக்குறைவு காரணமாக நடிகர் வடிவேல் பாலாஜி காலமானார்