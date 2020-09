சினிமா செய்திகள்

ஆட்சிக்கு எதிராக விமர்சனம்; கங்கனா ரணாவத் மீது போலீசில் புகார் + "||" + Criticism against the regime; Gangana Ranawaka lodged a complaint with the police

ஆட்சிக்கு எதிராக விமர்சனம்; கங்கனா ரணாவத் மீது போலீசில் புகார்