சினிமா செய்திகள்

‘அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு’ படத்தில் பாட்டியாக பாடகி உஷா உதூப்; பேத்தியாக அக்‌ஷராஹாசன் + "||" + Singer Usha Uthup as the grandmother in the film 'Achcham Madam Naanam Payirppu'; Aksharahasan as granddaughter

‘அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு’ படத்தில் பாட்டியாக பாடகி உஷா உதூப்; பேத்தியாக அக்‌ஷராஹாசன்