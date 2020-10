சினிமா செய்திகள்

கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்த நடிகை தமன்னா டிஸ்சார்ஜ் + "||" + Bahubali actress Tamannaah, COVID-19 positive, will be positive after discharge from hospital

