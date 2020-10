சினிமா செய்திகள்

தயாரிப்பாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக “நடிகர்-நடிகைகள் சம்பளத்தை குறைப்பதில் தப்பு இல்லை” - நடிகை சுஹாசினி பேட்டி + "||" + "Nothing wrong with cutting the salaries of actors and actresses to help the producers," - actress Suhasini

தயாரிப்பாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக “நடிகர்-நடிகைகள் சம்பளத்தை குறைப்பதில் தப்பு இல்லை” - நடிகை சுஹாசினி பேட்டி