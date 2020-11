சினிமா செய்திகள்

‘கொரோனா’வுக்கு அஞ்சாத அஜித்குமார் - ஐதராபாத் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்டார் + "||" + Ajith Kumar, who is not afraid of 'Corona', participated in the filming in Hyderabad

‘கொரோனா’வுக்கு அஞ்சாத அஜித்குமார் - ஐதராபாத் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்டார்