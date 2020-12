சினிமா செய்திகள்

‘விக்ரம்’ படத்தில் கமல்ஹாசனுக்கு வில்லனாக பகத் பாசில்? + "||" + Bhagat Bachil to play villain to Kamal Haasan in 'Vikram'?

‘விக்ரம்’ படத்தில் கமல்ஹாசனுக்கு வில்லனாக பகத் பாசில்?