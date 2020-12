நடிகை சித்ரா மரணத்தின் பின்னணி என்ன..? உண்மையில் தற்கொலையா...? கொலையா...? பரபரப்பு தகவல்கள்

சென்னை

விஜய் டி.வி.யில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ‘பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்’ தொடரில் முல்லை வேடத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகை சித்ரா. 28 வயதான இவர், தொலைக்காட்சிகளில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளினியாக அறிமுகமாகி பின்னர் சின்னத்திரை நடிகையாக புகழ்பெற்றார். பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடரின் படப்பிடிப்பு செம்பரம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் பிலிம்சிட்டி வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் பங்கேற்பதற்காக அதன் அருகில் பழஞ்சூர் பகுதியில் இருக்கும் பிரபல ஓட்டலில் சித்ரா தங்கி இருந்தார். இவரது வீடு திருவான்மியூரில் உள்ளது. தினமும் அங்கிருந்து படப்பிடிப்புக்கு சென்று வரமுடியாது என்பதால், படப்பிடிப்பு குழுவினரே இவர் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். இதன்படி தினமும் ஓட்டலில் இருந்து சென்று படப்பிடிப்பில் சித்ரா பங்கேற்று வந்தார்.

இந்தநிலையில் நடிகை சித்ரா தான் தங்கியிருந்த ஓட்டலில் இன்று அதிகாலை திடீரென தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். சித்ராவுக்கு கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்புதான் திருமணம் நிச்சயம் ஆனது. கரையான்சாவடி பகுதியை சேர்ந்த ஹேம்நாத் என்பவரோடு வருகிற ஜனவரி மாதம் திருமணம் நடைபெற இருந்தது.

இந்தநிலையில் தான் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். சித்ராவின் வருங்கால கணவரான ஹேம்நாத்தும் ஓட்டலில் தங்கியிருந்துள்ளார். இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் படப்பிடிப்பு முடிந்து ஓட்டலுக்கு திரும்பிய சித்ரா, குளிக்கப் போவதாக கூறியுள்ளார். இதற்காக ஹேம்நாத்தை அறைக்கு வெளியே இருக்குமாறு கூறி உள்ளார். இதையடுத்து ஹேம்நாத் வெளியே சென்றதும் சித்ரா அறையின் கதவை பூட்டிக்கொண்டார்.

குளிக்க சென்ற சித்ரா நீண்ட நேரமாக கதவை திறக்கவில்லை. இதனால் சந்தேகம் அடைந்த ஹேம்நாத் கதவை தட்டினார். நீண்ட நேரமாகியும் சித்ரா கதவை திறக்காததால், இதுபற்றி ஓட்டல் வரவேற்பறையில் ஹேம்நாத் தகவல் தெரிவித்தார். உடனடியாக ஓட்டல் ஊழியர் கணேஷ் விரைந்து வந்தார். அவர் மாற்றுச்சாவியால் அறையின் கதவை திறந்தார். அப்போது மின்விசிறியில் நைட்டி அணிந்த நிலையில், சித்ரா தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார்.

இதைப்பார்த்து ஹேம்நாத் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தார். உடனடியாக போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்தார். நசரத்பேட்டை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் விஜயராகவன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தார். உடனடியாக சித்ராவின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஆம்புலன்சில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

சித்ரா தற்கொலை செய்து கொண்ட தகவல் கிடைத்ததும் அவரது பெற்றோரும், கீழ்ப்பாக்கம் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று அவரது உடலை பார்த்து கதறி அழுதனர்.

தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படும் நடிகை சித்ராவின் முகத்தில் 2 இடங்களில் காயம் உள்ளது. வலது பக்க கன்னத்திலும், நாடி பகுதியிலும் காயங்கள் உள்ளன. இதுபற்றி போலீசாரிடம் கேட்ட போது, இந்த காயங்கள் எப்படி ஏற்பட்டன என்பது பற்றியும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தெரிவித்தனர்.

தற்கொலை செய்த போது அறையில் சித்ராவின் வருங்கால கணவரான ஹேம்நாத் மட்டுமே உடன் இருந்துள்ளார். சித்ரா தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன்பு ஹேம்நாத்திடம் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தகராறில் ஈடுபட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதுபற்றியும் ஹேம்நாத்திடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

சித்ரா கொலை செய்யப்பட்டு இருக்கலாமோ என்கிற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெறுகிறது. பிரேத பரிசோதனையில் தான் சித்ரா மரணம் அடைந்தது எப்படி? என்பது உறுதியாக தெரியவரும் . அதன் பிறகே சித்ரா தற்கொலை வழக்கில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை எடுக்க முடியும் என்றும் போலீசார் கூறினார்கள்.

இந்நிலையில் பிரபல தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டியளித்துள்ள சித்ராவின் தாயார், தனது மகள் தற்கொலையில் சந்தேகம் உள்ளது, எனது மகள் வலிமையான மனநிலை கொண்டவர்... எனவே போலீசார் இதுகுறித்து விரைந்து விசாரணை செய்ய வேண்டும் என கண்ணீர் விட்டு கதறியுள்ளார்.

சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் தந்தை காமராஜ் மற்றும் உறவினர்கள் நசரேத்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். சித்ராவின் மரணத்திற்கு யார் காரணம் என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என போலீசில் வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதைத்தொடர்ந்து ஓட்டல் ஊழியர் கணேசன் என்பவரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அவர்தான் மாற்று சாவியை எடுத்துச் சென்று ஹேம்நாத்திடம் கொடுத்துள்ளார். அடுத்தகட்டமாக ஓட்டலின் சிசிடிவி காட்சிகளையும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்

முதல் கட்ட விசாரணையில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 19 ஆம் தேதி பதிவு திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் தெரியவந்ததை தொடர்ந்து ஆர்டிஓ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

சின்னத்திரை நடிகையான சித்ரா, பேஸ்புக், டுவிட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் என சமூக வலைதளங்களிலும் ஆக்டிவ் ஆக இருந்து லட்சக்கணக்கிலான ரசிகர்களை கவர்ந்திழுத்தார். இவரின் ஏராளமான வீடியோக்களும் சமூக வலைதள பக்கங்களை நிரப்பியது. இதை பதிவிட்டு ஏராளமான ரசிகர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் பேஸ்புக் பக்கத்தில் கடந்த 5 நாட்களுக்கு முன்பாக பதிவிட்ட வீடியோவும் இப்போது ரசிகர்களால் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது...

சின்னத்திரை நடிகை சித்ராவின் மறைவுக்கு குஷ்பு இரங்கல் தெரிவித்து உள்ளார். இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர், ஆற்றல் மிகுந்த வாழ்க்கை மிக விரைவில் பறிக்கப்பட்டு விடுவதாக பதிவிட்டு உள்ளார். மேலும் நடிகை சித்ராவை தனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தெரியாவிட்டாலும், அவரது மறைவு செய்தியில் வலியை உணர்வதாகவும் குஷ்பு குறிப்பிட்டு உள்ளார். அவரது ஆன்மா அமைதியில் இளைப்பாறட்டும் என்றும் அவர் கூறி உள்ளார்.

When a life full of energy is snuffed away too soon. What drives them far far away? Wish she had reached out to someone, anyone. Never knew her personally, yet feel the pain. Hope you have found what you were looking for, peace. #Chitra#RIP. pic.twitter.com/I3x2sFMArA