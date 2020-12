சினிமா செய்திகள்

பொங்கல் விருந்தாக வரும் விஜய் படத்தை தியேட்டர்களில் வெளியிட நிபந்தனை - “5 நாட்களுக்கு வேறு படம் வரக்கூடாது” + "||" + Condition to release Vijay movie Pongal in theaters - "No other movie should come for 5 days"

பொங்கல் விருந்தாக வரும் விஜய் படத்தை தியேட்டர்களில் வெளியிட நிபந்தனை - “5 நாட்களுக்கு வேறு படம் வரக்கூடாது”