சினிமா செய்திகள்

'ஒத்த செருப்பு' திரைப்படத்தை இயக்கியதற்காக இயக்குநர் பார்த்திபனுக்கு சிறந்த இயக்குநர் விருது + "||" + Best Director Award for Director Parthiban for directing 'oththa seruppu'

'ஒத்த செருப்பு' திரைப்படத்தை இயக்கியதற்காக இயக்குநர் பார்த்திபனுக்கு சிறந்த இயக்குநர் விருது