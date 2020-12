சினிமா செய்திகள்

லண்டனில் இருந்து வந்தாலும் எனக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை - நடிகை ஹர்ஷிகா பூனச்சா சொல்கிறார் + "||" + Coming from London I have no corona infection - says actress Harshika Poonachcha

லண்டனில் இருந்து வந்தாலும் எனக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை - நடிகை ஹர்ஷிகா பூனச்சா சொல்கிறார்