சினிமா செய்திகள்

சூப்பர் குட் பிலிம்சின் 90-வது படம் ‘களத்தில் சந்திப்போம்,’ 300 தியேட்டர்களில் திரையிடப்படும் பட அதிபர் ஆர்.பி.சவுத்ரி பேட்டி + "||" + 90th film of Super Good Films Will be screened in 300 theaters Interview with Film Director RP Chaudhary

சூப்பர் குட் பிலிம்சின் 90-வது படம் ‘களத்தில் சந்திப்போம்,’ 300 தியேட்டர்களில் திரையிடப்படும் பட அதிபர் ஆர்.பி.சவுத்ரி பேட்டி