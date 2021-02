ரசிகர்களின் சேட்டையை ரசிக்கும் நடிகை ; டுவிட்டரில் டிரெண்டாகும் மாளவிகா மோகனன்

சென்னை

விஜயின் மாஸ்டர் படத்தில் மாளவிகா மோகனன் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

விஜய்க்கு ஜோடியாக இல்லை என்றாலும், கதையில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் கதாநாயகியாக மாளவிகா வருகிறார். அவர் கொடுத்த சில எக்ஸ்பிரஷன்கள் அருமையாக இருந்தன.

அவற்றை ரசித்த பலரும், மாளவிகாவின் எக்ஸ்பிரஷன்களை மீம்ஸ்களாக வெளியிட்டு ரசித்தனர். மாளவிகா மோகனன், விஜயிடம் கோபமாக பேசும் காட்சியில் மாளவிகாவின் நடிப்பு அருமையாக இருந்தது. அதை வைத்து ஏகப்பட்ட மீம்ஸ்கள் உருவாகி சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகின்றன.

அந்த மீம்ஸ்களை ரசித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள மாளவிகா மோகனன், மீம்ஸ்களை லேட்டாக பார்த்தாலும், லேட்டஸ்டாக, நகைச்சுவையாக இருக்கிறது என்று பாராட்டியுள்ளார்.

என்னை நன்றாகச் சிரிக்க வைத்த, எனக்குப் பிடித்தமான சில மீம்ஸை நான் பகிர்கிறேன் என்று சொல்லி அவற்றை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார் மாளவிகா. என்னைப் பார்த்து என்னால் சிரிக்க முடியாவிட்டால் வாழ்க்கை மிகவும் போர் அடிக்கும் இல்லையா?" என கேள்வியையும் கேட்ட மாளவிகாவின் பாஸிடிவ் குணாதிசயம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருப்பதோடு, மாளவிகாவின் ரசிகர்களாக பலரை மாற்றியும் விட்டது.

I’m a little late to my own meme-fest, but this is hilarious guys😂 Sharing some of my personal favourites which cracked me up(I died laughing seeing the toothpaste one)😂 Life is too boring if you can’t laugh at yourself, right? 😜 pic.twitter.com/UAABIUdBZ0