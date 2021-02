சினிமா செய்திகள்

சினிமாவில் நடிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறேன்; போதைப்பொருள் வழக்கில் இருந்து விரைவில் வெளியே வருவேன்; நடிகை ராகிணி பேட்டி + "||" + I focus on acting in cinema; I will get out of the drug case soon; Actress Rakini

சினிமாவில் நடிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறேன்; போதைப்பொருள் வழக்கில் இருந்து விரைவில் வெளியே வருவேன்; நடிகை ராகிணி பேட்டி