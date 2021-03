சினிமா செய்திகள்

துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி: முதலிடத்தை பெற்று தங்கம் வென்ற அஜித்குமார் + "||" + Sniper competition Ajith Kumar won the first place and won the gold

