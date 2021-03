சிவகார்த்திகேயனின் ‘டாக்டர்’ திரைப்படம் ரம்ஜானுக்கு ரிலீஸ் - தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிப்பு

சென்னை,

நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் ‘டாக்டர்’ திரைப்படம் வரும் மார்ச் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தமிழகத்தில் வரும் ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால், திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை தள்ளிவைப்பது குறித்து படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆலோசித்து வந்தது.

இதன்படி ‘டாக்டர்’ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை தள்ளிவைப்பதாக பட நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் டாக்டர் படம் ரம்ஜான் பண்டிகைக்கு திரைக்கு வர இருப்பதாக தற்போது அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இது குறித்து பட நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ரம்ஜான் பண்டிகைக்கு டாக்டர் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் ரிலீஸ் ஆகும் என்றும் அதுவரை உள்ள நேரத்தில் படத்தை மெருகேற்ற உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரசிகர்கள் தேர்தலில் மறக்காமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

We're bringing #DoctorForRamzan 🤗

Get ready to meet Dr. Varun & Co in theaters this Ramzan 😎

In the meantime, we urge you to go vote. See you in the Cinemas 📽️@Siva_Kartikeyan@Nelsondilpkumar@anirudhofficial@SKProdOffl@DoneChannel1@proyuvraaj@gobeatroute#Doctorpic.twitter.com/tGcyNi47d2