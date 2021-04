சினிமா செய்திகள்

தேர்தல் முடிந்ததும் 65-வது படத்தில் நடிக்கும் விஜய் + "||" + Vijay will act in the 65th film after the election

தேர்தல் முடிந்ததும் 65-வது படத்தில் நடிக்கும் விஜய்