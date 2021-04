சினிமா செய்திகள்

புராண கதையில் நடிக்க சம்பளத்தை குறைத்த நடிகை சமந்தா + "||" + Actress Samantha has cut her salary to star in the legend

புராண கதையில் நடிக்க சம்பளத்தை குறைத்த நடிகை சமந்தா