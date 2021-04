சினிமா செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சை பெற்று வந்த இயக்குனர் தாமிரா உயிரிழந்தார்

Director Tamira passed away who was receiving treatment for corona

