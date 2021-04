சினிமா செய்திகள்

மாரடைப்பால் காலமான இயக்குநர் கே.வி.ஆனந்துக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தது உறுதி + "||" + Director KV Anand, who died of a heart attack, has been diagnosed with a corona infection

