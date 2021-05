சினிமா செய்திகள்

பட வாய்ப்புகளை இழக்க காரணம்: ‘‘கதாநாயகனாகத்தான் நடிப்பேன்’’ என்று வடிவேல் பிடிவாதம் + "||" + I will act as the protagonist Vadivelu is stubborn

பட வாய்ப்புகளை இழக்க காரணம்: ‘‘கதாநாயகனாகத்தான் நடிப்பேன்’’ என்று வடிவேல் பிடிவாதம்